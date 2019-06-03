Велелюдне дійство з нагоди Останнього дзвоника у цьому навчальному році відбулося у Вишнівецькій комунальній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. І ця подія без перебільшення перетворилася на свято для всього містечка.

Усі школярі, їхні батьки, учителі, звичайні громадяни і керівники Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) зібралися у сквері, реконструйованому лише торік.

Що цікаво, школярі самі висловили бажання пройти колоною від своєї школи, що на вул. Грушевського, до місцини, яка тепер стала окрасою Вишнівця. Адже територія із фонтаном, лавочками, альпійськими гірками, різнобарвними клумбами і смарагдово-зеленим газоном уже стала улюбленою у місцевих жителів.

Привітав школярів із закінченням навчального року особисто голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець. Який зауважив, що 11 років тому такі вже дорослі випускники були маленькими дітками, яких привели за руку до школи батьки.

– Насамперед, дякую усім присутнім за підтримку хороших справ, які відбуваються у нашій громаді, а випускникам хочу побажати: незалежно від того, скільки вони отримають дипломів, нехай щасливо складеться ваша доля, бо це, мабуть, найголовніше у житті людини, – каже він. – Хай Господь Бог дає вам сили, терпіння, мудрості, а нашій державі – миру, злагоди і любові. Слава Україні!

Володимир Кравець також висловив сподівання, що усі здобутті у школі знання молодь врешті застосує для розбудови Вишнівецької громади, яка за понад 2 роки встигла пройти шлях від створення до розбудови. Не дарма ж саме цю ОТГ вважають однією із найперспективніших на Тернопіллі.

Головними на святі, звісно ж, були випускники і першокласники. Їх вітали особливо тепло, із оваціями. Саме для них відвели найпочесніші місця поруч із пам’ятником Тарасу Шевченку.

Варто зауважити, що дійство школярі і педагоги організували креативно. Зокрема, створили спеціальну фотозону, де запропонували усім дітям сфотографуватися із улюбленими вчителями і виставити світлини у соціальних мережах. Власне, весь сценарій свята був підкреслено молодіжним, ґрунтувався на захопленнях нинішньої молоді, у тому числі – інтернет-технологіям. Адже вже нікого не дивує, що 3-річні малюки самі дивляться мультики на YouTube, а першокласники шукають інформацію у Google. І вже навряд чи знайдеш у Вишнівці школяра, який би не мав свого профілю у соцмережах.

Тож цілком зрозуміло, що на святі оголосили флешмоб під назвою «Останній дзвінок-2019». Звісно ж, слово взяла і директорка школи Валентина Яковлєва, яка першою зробила відповідне селфі.

– Вишнівецька школа пишається своїми учнями, своїми педагогами і батьками, – каже педагог. – На підтвердження своїх слів, я хочу викликати сюди тих дітей, які неодноразово піднімали авторитет нашого навчального закладу, виборюючи своїми знаннями першість на всіх рівнях різноманітних конкурсів і олімпіад.

Виявилося, що у Вишнівці є ще одна причина для радощів. Шкільна команда виборола перше місце у військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура», а тому захищатиме честь громади на обласному етапі цих змагань.

Перемоги молодих вишнівчан як на обласному, так і на загальноукраїнському рівні не дивують фахівців, адже освітня галузь є пріоритетною у Вишнівецькій ОТГ. На позитивні зміни у ній ніколи не шкодували грошей. Причому ініціатором таких кроків від початку був голова ОТГ Володимир Кравець.

– Я навчилася у цій школі 11 років. Звісно ж, я сумуватиму за нею, – каже випускниця Катерина Косяк. – Тут тепер – дуже красиво. За останні роки школа настільки оновилася, що ми самі у це не віримо! Кабінети – відремонтовані, оснащені сучасною технікою. І це дуже допомагає учням у навчанні, адже здобувати знання у комфортних умовах їм набагато приємніше.

Дівчина зізналася, що вона навіть трішки заздрить тим, хто лише переступив поріг школи або тільки збирається у ній навчатися. Адже на досягнутому в освітянській сфері у Вишнівецькій ОТГ зупинятися не планую. А це, неодмінно, гарантує подальший розвиток шкіл і дитячих садків, що входять до громади, бо це – пріоритет для місцевої влади.

Надія Новак