Парламентарі затвердили зміни до правил дорожнього руху, які змушують водіїв та пасажирів легкових автомобілів пристібатися під час руху в населених пунктах. Відповідне правило стосується і таксі. Втім, штраф за таке порушення символічний – 51 гривня.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції області Олексій Білошицький, раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов’язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати. Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів».

Зміни до правил дорожнього руху забороняють змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Нагадаємо, минулого року на розгляд Верховної Ради подали законопроект, який передбачав підвищення штрафу за ігнорування ременів безпеки до 510 гривень. Втім, цей закон парламент не підтримав.