Тернопільські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, завдав тілесні ушкодження 34-річному мешканцю області.

Вчора близько 2-ї години ночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці К. Савури невідомі особи вчиняють бійку.

Оперативно прибувши на місце події, інспектори виявили закривавленого чоловіка з відкритими колото-різаними ранами на обличчі та руках. Патрульні, не гаючи часу, надали 34-річному потерпілому домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

Як розповів чоловік поліцейським, між ним та невідомим для нього чоловіком виник конфлікт, під час якого останній завдав йому ножові поранення та побіг у невідомому напрямку.

Інспектори, дізнавшись прикмети нападника, передали інформацію колегам та розпочали обстеження прилеглих територій.

За декілька хвилин патрульні виявили схожого за описом чоловіка, який, помітивши патрульних, почав бігти. Поліцейські наздогнали та затримали його. Ним виявився 31-річний тернополянин, який неодноразово мав проблеми із законом. Окрім того, намагаючись втекти від інспекторів, чоловік скинув із себе кофту, у кишені якої було руків’я від ножа із плямами бурого кольору.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме усі обставини справи.