Ще одного Захисника втратила Україна. В бою за рідну землю загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель села Соснів Тернопільського району Миколів Микола Іванович.

Як повідомили у Золотниківській об’єднаній територіальній громаді, чоловік був стрільцем – помічником гранатометника гірсько-штурмового відділення. Він загинув неподалік Бахмута внаслідок танкового обстрілу, отримавши поранення, несумісні з життям.

Захиснику було 35 років.

“Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Миколи, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.

Вічна пам’ять Герою…

Слава Україні!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.