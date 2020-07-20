Цього тижня у закладах громадського харчування і в магазинах Тернополя й області пройдуть чергові перевірки держпродспоживслужби і поліції. Інспектори працюватимуть на профілактику порушень, відтак насамперед робитимуть попередження.

Від початку карантину на Тернопільщині фахівці Держпродспоживслужби перевірили майже десять тисяч об’єктів, у результаті виявили майже дві тисячі порушень, найбільше — у закладах громадського харчування.

“Продовжуємо профілактичні заходи, щоб попередити порушення. Зокрема, перевірки відбуваються у магазинах, ресторанах, інших торгових закладах. Ставимо за мету — попереджати порушення. Відтак були організовувані спеціальні профілактичні рейди. Якщо порушення не усувається, складаємо адміністративні протоколи”, – зазначив начальник міського управління держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Від початку карантину фахівці держпродспоживслужби на Тернопільщині склали більше сотні адміністративних протоколів. Найбільш поширені порушення стосуються неправильного носіння масок, відсутності захисних щитків між продавцем і покупцем, недотримання соціальної дистанції.

Софія Романська