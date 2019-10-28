Хто спокусився на пробірки з кров’ю пацієнтів та 1400 гривень – поліцейські з’ясовують.

До правоохоронців Тернопільського відділу поліції звернулася співробітниця медичної установи і повідомила про факт шахрайства.

Зі слів жінки, з лікарень з Козови та Бережан рейсовим автобусом були передані пробірки з кров’ю пацієнтів та оплачені за послуги гроші. Однак до лабораторії в Тернополі, що мала провести дослідження, вони не потрапили. З’ясувалося, невідомий чоловік підійшов до рейсового автобуса, назвався представником лабораторії і забрав передачу. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.