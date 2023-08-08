Віктор Павлік розчулив мережу зверненням до сина у треті роковини його смерті

Співак Віктор Павлік розчулив мережу зверненням до сина Павла, життя якого забрала тяжка хвороба три роки тому.

На своїй сторінці в Інтаграмі артист опублікував кілька світлин із сином, назвавши його янголом, пише газета Факти.

«Сьогодні 3 роки, як ти в кращих світах, сину … Мій Янгол», — написав Віктор під спільними фото.

Свій біль, сум та любов співак висловив у чуттєвих рядках пісні «Мій Янгол», від яких навертаються сльози.

Мене ти бачиш з неба щохвилини…

Приходиш в сни з недоспаних ночей,

Так пахнеш цвітом вишні і калини…

І як в дитинстві линеш до грудей…

Твій номер телефону не стираю,

До тебе в рай, синочку, додзвонюсь…

На нашу зустріч з вірою чекаю…

За тебе Богу кожен день молюсь…

Сину, сину, я тебе кохаю…

Усім серцем обіймаю я,

Найдорожчий… Золотий… Чекаю…

Янгол-охоронець мій…

В коментарях фоловери висловлюють слова підтримки та співчуття, згадують, яким добрим був Павло.

Нагадаємо, Павло Павлік — син артиста від шлюбу з Ларисою Созаєвою. Три роки тому хлопець помер від онкології. Йому був лише 21 рік. У Віктора від попередніх шлюбів є старший син Олександр, донька Христина, а також дворічний син Михайлик, якого народила молода дружина Віктора Катерина Репяхова.

Нещодавно артист повідомив, що лікарі виявили у нього вроджену ваду серця, яка потребує оперативного втручання.