Дружина Віктора Павлика Катерина Реп’яхова повідомила сумну новину про стан здоров’я чоловіка напередодні новорічних свят. З’ясувалося, що артиста було госпіталізовано.
Катерина утрималася від розголошення подробиць про перебування коханого у лікарні. Але показала, що він лежить під крапельницею, пише видання Аргументи.
Дружина співака спочатку поширила загадкову інстаграм-сторіс, де зазначила, що переживає власну трагедію, та додала: знала, що так станеться.
“Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Недарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила”, – написала Реп’яхова.
Згодом Катерина опублікувала чорно-біле фото чоловічої руки, що лежить на лікарняному дивані. Ймовірно, що на фото було знято саме Віктора Павлика.
“Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемось вже в новому році”, – додала блогер.
Зазначимо, після обстеження влітку співак дізнався, що йому загрожує раптова смерть. Як виявилося, знаменитість народився з пороком серця: один із його клапанів із віком зіпсувався, тому Павлику порадили зробити операцію щодо його заміни. Спочатку хірургічне втручання було заплановане на осінь, але артист вирішив відмовитись від процедури. У той же час, його дружина переконана, що операцію все ж таки необхідно провести.