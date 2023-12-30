Трагедія з Віктором Павліком. “Недарма була така тривога”

Дружина Віктора Павлика Катерина Реп’яхова повідомила сумну новину про стан здоров’я чоловіка напередодні новорічних свят. З’ясувалося, що артиста було госпіталізовано.

Катерина утрималася від розголошення подробиць про перебування коханого у лікарні. Але показала, що він лежить під крапельницею, пише видання Аргументи.

Дружина співака спочатку поширила загадкову інстаграм-сторіс, де зазначила, що переживає власну трагедію, та додала: знала, що так станеться.

“Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Недарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила”, – написала Реп’яхова.

Згодом Катерина опублікувала чорно-біле фото чоловічої руки, що лежить на лікарняному дивані. Ймовірно, що на фото було знято саме Віктора Павлика.

“Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемось вже в новому році”, – додала блогер.

Зазначимо, після обстеження влітку співак дізнався, що йому загрожує раптова смерть. Як виявилося, знаменитість народився з пороком серця: один із його клапанів із віком зіпсувався, тому Павлику порадили зробити операцію щодо його заміни. Спочатку хірургічне втручання було заплановане на осінь, але артист вирішив відмовитись від процедури. У той же час, його дружина переконана, що операцію все ж таки необхідно провести.