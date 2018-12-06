Віктор Овчарук: “Низький уклін вам, солдати та офіцери, за хоробрі та сповнені віри серця”
З нагоди відзначання 6 грудня Дня Збройних сил України голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук привітав військовослужбовців краю.
У залі Тернопільської обласної філармонії переддень свята вшанували усіх військових, які у лавах ЗСУ служать задля зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки держави.
– Із 2014 року, який став роком випробувань, наша армія розпочала відроджуватися «з пожеж війни і з полум’я вогнів», міцніла, набиралася бойового досвіду у реальних умовах воєнних дій та зламали усі кремлівські задуми. За короткий час українське військо здобуло в визнання усьому світі та дивує міжнародну спільноту самовідданістю та хоробрістю. Ви, залишивши вдома родини, батьків, дітей, дружин та чоловіків, наречених, ризикуючи власним життям, взяли у руки зброю, бо виконуєте наймужнішу і найпочеснішу місію – захищаєте свою родину, свій дім, свої села, містечка, міста – нашу Україну. Хоч ворог не полишає своїх загарбницьких планів і стягує до кордонів нашої держави все більше техніки та війська. Ми українці переконані – у російських окупантів нічого не вийде, бо загартовані і боєздатні Збройні Сили України зупинять ворога. Пишаємося, що підрозділ славного українського війська – 44 окрема артилерійська бригада, яка є частинкою нашої тернопільської громади, з гідністю та честю виконує покладені на неї завдання на території Донецької та Луганської областей. Низький уклін вам, солдати та офіцери, за хоробрі та сповнені віри серця, – звернувся до військовослужбовців Віктор Овчарук.
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