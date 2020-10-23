Обов’язково взяти участь у виборах, прийти на дільниці і проголосувати закликає тернополян кандидат на посаду міського голови Тернополя від партії «Слуга Народу» Віктор Гевко.

Він підкреслює, що цьогорічні вибори є вкрай важливі, адже дають можливість завести в раду нових, не пов’язаних з численними скандалами політиків. А також обрати нового міського голову, який нарешті почне дбати про розвиток Тернополя і виведе його на якісно новий рівень.

«25 жовтня – вирішальний вибір! Любов до рідної мови, духовні цінності, повага до традицій закладені у тернополян на генетичному рівні. Цього від нас ніхто не забере. Водночас 25 жовтня жителям треба визначитися щодо іншого: стане Тернопіль містом реалізації масштабних проєктів чи примітивних забудов? Чи будуть тернополяни літати на відпочинок з рідного міста, а чи і далі шукати аеропорти у сусідів? Чи будемо жити в заможному місті, чи миритися з корупцією, “бо крадуть, але щось роблять”? Чи буде Тернопіль файним не тільки в центрі?», – звертає увагу виборців Віктор Гевко.

Він підкреслює, що його команда налаштована дати новий імпульс у розвитку міста і зробити Тернопіль комфортним для тернополян.

«Чи стане Тернопіль містом нашої мрії? Саме це вирішуватиметься 25 жовтня. Буде так, як вирішиш ти!», – наголосив на відповідальності кожного жителя міста кандидат на посаду міського голови.