Волонтерка Христина Феціца взялася допомагати дітям, які перебувають у дитячих будинках. Жінка відвезла малечі комплекти постільної білизни.

До благодійної ініціативи долучилися небайдужі тернополяни. Вони придбали для діток кольорову постіль.

«Часто роздумую над тим, чому в житті така несправедливість! Чому одні дітки мають люблячих, турботливих, добрих батьків, а інших залишають в дитячих будинках, малютках… Завжди мрію та прошу Бога про те, щоби у цих маленьких діток все ж знайшлися батьки! Днями відвезла комплекти постільної білизни в «Малютку», там замінили ковдрочки на більшенькі, придбали новеньку, м’якеньку, кольорову білизну», – зазначила Христина Феціца. Волонтерка подякувала благодійникам за допомогу, а також закликала інших жителів обласного центру підтримувати малечу, яка не має батьків і проживає в дитячих будинках.

Додамо, на Тернопільщині триває реформа деінституалізації. Вона передбачає забезпечення родинним вихованням усіх дітей, які нині проживають в інтернатах. Програма розрахована на п’ять років.