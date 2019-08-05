Повідомили про стан потерпілих у зіткненні рейсового автобуса та легковика, яке сталося у Струсові Теребовлянського району на Тернопільщині.

Троє травмованих перебувають в Теребовлянській центральній районній лікарні. Водій – у реанімаційному відділенні, 2-є пасажирів – у хірургічному відділенні. Стан цих людей – середньої важкості. Про це повідомив головний лікар цього закладу Михайло Никеруй, передає golos.te.ua.

Попередньо, аварія сталася через те, що причеп вантажівки відірвався та вдарився в автобус, який рухався позаду, за словами Андрія Василика із відділу комунікації обласної поліції.

Точну причину аварії та винуватця встановлюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження.

Аварія в Струсові сталося близько 16-ї години 3 серпня. Там зіткнулись фура і рейсовий автобус, в якому перебувало близько 20 пасажирів.