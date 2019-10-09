Впродовж січня-вересня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 879,2 млн грн податку на додану вартість.

Порівняно із відповідним періодом 2018 року фактичні надходження збільшились на 26,9 млн грн або на 3,2 відсотка, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Середньомісячна сплата цього платежу цьогоріч упродовж дев’яти місяців складає 97,7 млн гривень. Порівняно з січнем-вереснем 2018 року – плюс 3 млн гривень.

До речі, на початок жовтня цього року на обліку в податкових органах краю перебувало 3 096 платників ПДВ, з них 2 657 юридичних осіб та 439 фізичних осіб – підприємців. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їхня кількість зросла: юридичних осіб плюс 182, а приватних підприємців – на 20 особи.