За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано два летальних випадки від COVID-19.
Померли 72-річний тернополянин та 82-річний мешканець села Семенів Теребовлянського району.
Загалом, за інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 201 випадок зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (31 особа)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (13 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Іванків – 7
• с. Цигани – 1
• с. Нивра – 1
• с. Кривче – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (8 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (9 осіб):
• м. Заліщики – 4
• с. Бересток – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Добровляни – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Киданці – 1
Зборівський район (12 осіб):
• м. Зборів – 7
• с. Присівці – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Коршилів – 1
• с. Панасівка – 1
Козівський район (19 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 1
• с. Плотича – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Вікторівка – 1
• смт Козлів – 7
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 2
• с. Малі Бережці – 1
• с. Великі Бережці – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Москалівка – 4
Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 5
• с. Ковалівка – 4
• с. Швейків – 2
• с. Бертники – 1
• с. Рідколісся – 1
• с. Коржова – 1
• с. Маркова – 1
Підволочиський район (5осіб):
• с. Старий Скалат – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Оріховець – 2
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (18 осіб):
• м. Теребовля – 8
• смт Микулинці – 1
• с. Зеленче – 2
• с. Застіноче – 1
• с. Дарахів – 2
• с. Долина – 1
• с. Семенів – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Підгайчики – 1
Тернопільський район (35 осіб):
• с. Велика Лука – 2
• с. Біла – 1
• с. Буцнів – 1
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Прошова – 3
• с. Козівка – 5
• с. Білоскірка – 5
• с. Баворів – 4
• с. Петриків – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Дичків – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Грабовець – 2
Чортківський район (14 осіб):
• м. Чортків – 7
• с. Біла – 2
• смт Заводське – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
Шумський район (0 осіб)
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