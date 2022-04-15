Президент Володимир Зеленський скасував весняний призов на військову службу. Також своїм наказом він визначив, що звільнення в запас строковиків можливе після оголошення демобілізації.

Зокрема, скасовано раніше встановлені терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у квітні-червні. Як зазначив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв, наразі вирішуються питання з надання відстрочок юнакам.

«11 квітня Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до свого указу щодо призову та демобілізації у 2022 році. З 12 квітня відповідно до цих змін, ми припиняємо призов на строкову службу. Якщо раніше ми проводили певні заходи без відправки призовників до лав Збройних Сил України, то наразі всі ці питання призупинені. Вирішується питання тільки порядку надання відстрочок молоді призивного віку для використання свого права на освіту. Це питання буде з’ясовано із штабом».

Військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас “не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації”.