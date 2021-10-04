Курйозний випадок стався вчора, 3 жовтня, увечері. Вулицями Тернополя прогулювалася пара буйволів!

Тварин зафільмували очевидці. Рогаті бродили парком “Топільче”, звідки прошпацерували дамбою ставу. Вочевидь, буйволи векли із зоокутка, який розташований у цьому ж парку.

Зазначимо, що ці великі і сильні тварини можуть бути досить агресивними і становлять реальну небезпеку для людей.

“Керівництво Тернопільського зоокутка вже неодноразово доводило свою халатність і профнепридатність у справі поводження з тваринами і їх утримання.

Ми у UAnimals розповідали, як у березні цього року, через неналежні умови утримання птахів на території зоокутка стався спалах пташиного грипу внаслідок чого умертвили два десятки прекрасних птахів, серед яких і клінічно здорові лебеді… У коментарях люди ділились враженнями про недоглянутих занедбаних тварин, розповідали про вивезення з території зоокутка овочів та зерна (хоча логічно мало би бути навпаки). Згодом інтернет облетіли фото поні та віслючка із покрученими ногами через банально необрізані копита. Це було лише питанням часу, коли станеться нова небезпечна ситуація”, – прокоментувала зоозахисниця Людмила Чеховська.

У коментарях в соцмережах читачі зазначають: добре, що у тернопільському зоокутку немає левів і тигрів.