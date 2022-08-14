Важка звістка: у Запорізькій області загинув тернополянин Володимир Блажків

У ще одну родину Тернополя прийшло горе.

Клята війна забрала життя 48-річного тернополянина Володимира Блажківа.

Захисник загинув у Запорізькій області.

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Про втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Важка звістка для Тернополя. Захищаючи Україну від окупантів на Запоріжчині загинув тернополянин Блажків Володимир Зіновійович (15.10.1973 р. н.). Співчуваємо рідним! Вічна пам’ять Герою!”, – написав очільник міста.