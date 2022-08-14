Тіло ідентифікували за ДНК: сьогодні на Тернопільщині попрощаються із Героєм, котрий загинув у Часовому Яру

Сьогодні у Почапинцях, що неподалік Тернополя, поховають Володимира Головка, котрий загинув у Часовому Яру на Донеччині.

Про це повідомили у Підгороднянській об’єднаній територіальній громаді.

Володимир загинув ще 9 липня у місті Часів Яр на Донеччині, однак вважався безвісти зниклим. Тіло вдалося ідентифікувати за ДНК.

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Для рідних і близьких, земляків, усіх , хто його знав, Володимир Головко назавжди залишиться справжнім патріотом, для якого Україна була понад усе. Був учасником АТО, від початку повномасштабних бойових дій знову став на захист Вітчизни, був призваний ще 28 лютого.

У загиблого залишилося двійко дітей – дванадцятирічна Софійка і семирічний Матвійчик.

Чин похорону розпочнеться о 16-й годині.

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