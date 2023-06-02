Після боротьби з важкою недугою пішов з життя директор ПП «Східний масив» Михайло Дереворіз.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“До останніх днів Михайло Євгенович присвячував себе роботі, незважаючи на хворобу. Це надзвичайно віддана та старанна людина, яка повністю присвятила себе людям”, – зазначив очільник міста.

Співчуваємо рідним, колегам і всім знайомим Михайла Євгеновича.

Панахида відбудеться сьогодні о 19 год., похорон – завтра о 12 год.

Вічна та світла пам’ять!