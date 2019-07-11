Вступна кампанія стартувала в українських вишах.

Загалом прийом документів триватиме до першого серпня. Якщо у виші передбачені вступні іспити, то потрібно відправити документи до 22 липня. А особам пільгових категорій варто зробити це до 16 липня.

Нововведень у цьогорічній вступній кампанії небагато, – каже начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Деякі зміни стосуються вступників на медичні спеціальності. Зокрема, для них запровадили мінімальний прохідний бал. «Прохідний бал стосується таких спеціальностей: “Стоматологія”, “Медицина” та “Педіатрія”. Абітурієнти, які хочуть навчатися там, повинні скласти ЗНО не менше, ніж на 150 балів. А загалом кожен навчальний заклад у своїх правилах прийому може встановити мінімальний прохідний бал».

Цього року пільги при вступі до вишів отримають воїни-добровольці, які брали участь в АТО або ООС. А вступники до магістратури повинні мати успішно складене ЗНО.

Софія Романська