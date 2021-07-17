В сусідній області перекинувся автобус, який їхав із Києва до Вроцлава. ФОТО

Рейсовий автобус, який їхав із Києва до Вроцлава злетів у кювет між селом Крупець та містом Радивилів Рівненської області. Внаслідок аварії загиблих немає, 16 людей госпіталізували з різними травмами.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Держслужбу надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Повідомлення про аварію рятувальники отримали о 03:45 17 липня. На момент ДТП в автобусі було 40 людей — усі громадяни України.

У ДСНС повідомляють, що автобус перекинувся у кювет. Рятувальники вивели з транспорту 10 пасажирів та за допомогою спецінструмента допомогли одній людині, яку затиснуло між сидіннями.

У Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що на місце аварії виїхало чотири бригади «швидкої» області. Також залучили дві бригади «швидкої» Львівської області.

Медики оглянули понад 20 пасажирів, зокрема й дітей. Чотири пасажири після огляду від госпіталізації відмовились, ще 12 доставили до Радивилівської лікарні та ще 4 — до Бродівської лікарні з травмами різного ступеню.

У людей переважно забої, рвані рани, травми обличчя, рук та ніг, переломи. У 10-річного хлопчика рвані рани підборіддя, після першої допомоги медиків батьки відмовились від госпіталізації дитини.