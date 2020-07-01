Вчора, 30 червня, до депутатської групи «За майбутнє» приєднались четверо народних депутатів.

Про це стало відомо на пленарному засіданні Верховної Ради України.

– Головуючий оголосив про входження народних депутатів Ігоря Молотка, Сергія Рудика, Сергія Лабазюка та Антона Полякова до складу депутатської групи «За майбутнє», – йдеться у повідомленні на сайті Парламенту.

Двоє з нардепів, Ігор Молоток та Сергій Лабазюк, є знаними українськими аграріями.

Про те, що депутатське об’єднання у Верховній Раді стало більшим, повідомив на офіційній сторінці у Фейсбуці народний депутат України, член депутатської групи «За майбутнє» Іван Чайківський:

– Сьогодні на засіданні Парламенту оголошено про приєднання до нашої команди чотирьох народних депутатів, знаних господарників та людей справи. До об’єднання приєднуються люди, а це свідчить, що наші принципи їм близькі і ми рухаємось в правильному напрямку.

Як відомо, парламентська група “За майбутнє” представляє інтереси понад 4,5 млн виборців з практично усіх регіонів України.

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