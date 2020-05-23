Українці повинні відчути, що вони – господарі на своїй землі. Такий головний орієнтир визначили для себе учасники установчого з’їзду нової політичної сили — партії «За майбутнє».

Установчий з’їзд партії пройшов 20 травня – рівно через рік, як на посаду вступив новий президент, на якого суспільство покладало великі надії.

«Ми рік чекали змін на краще – на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Але пройшов рік, а змін на краще ми не побачили. Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми і захищаємо. Тому йтимемо на місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що вони – господарі на своїй землі», – наголосив Ігор Палиця, якого цитує фейсбук-сторінка депутатської групи “За майбутнє”.

Участь в з’їзді взяли депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи «За майбутнє» у Верховній Раді, і які відстоюють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Тернопільщину на з’їзді представляв народний депутат Іван Чайківський, обраний в 165 мажоритарному окрузі та який також входить в парламентську групу “За майбутнє”.