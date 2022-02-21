“Коли ми висвітлюємо якусь добру справу—ми не хочемо себе піарити, щоб показати, які ми добрі. Ми хочемо показати приклад. Людина коли побачить, як хтось робить милосердну справу, подумає, що теж таке може зробити”,— розповідає отець Роман Загородний, директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль».

Представники команди Івана Чайківського “За майбутнє” знову відвідали БФ “Карітас”, цього разу із традиційною акцією з нагоди Дня спонтанного прояву доброти. З собою привезли гостинці для потребуючих людей, які приходять у фонд за гарячими обідами.

“Ми з депутатами обласної, міської ради долучилися продуктами харчування, щоб частинку свого тепла, праці, своєї уваги приділити тим людям, які сьогодні цього потребують”,— говорить Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

“Є люди, які потребують нашої підтримки не тільки матеріальної, як сьогодні, а й психологічної, моральної в тому числі. Я думаю тут мова йде не тільки про можливість нагодувати людей, а й наділити їх увагою, поспілкуватися з ними”,— Андрій Цибульський, депутат Тернопільської міської ради.

Вже більше 20-ти років благодійний фонд «Карітас» допомагає людям, які опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема тричі на тиждень тут роздають гарячі обіди.

“Час непростий, час пандемії, люди не всі можуть собі закупити продукти харчування. Бачимо, що йде значне подорожчання продуктів, тому радіємо, що є така допомога. До нас приходить дуже багато людей в потребі і кожен знаходить підтримку, —Наталія Масник, керівник відділу проектної роботи в БФ «Карітас Тернопіль».

Окрім гостинця кожному підопічному, який прийшов на обід, представники партії “За майбутнє” передали ще м’ясні консерви, крупи та макарони благодійному фонду. Допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах може кожен, а саме привезти продукти до благодійної їдальні або ж надіслати кошти на рахунок фонду.