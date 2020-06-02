На Тернопільщині починає функціонувати обласний осередок політичної партії «За майбутнє». Основна мета партійців – навести лад у державі, зокрема, у нашому краї.

Про початок роботи на Тернопіллі оголосив член парламентської групи «За майбутнє» Іван Чайківський, повідомляє Терен. Він розповів, що головне завдання політичної сили – об’єднати українців та дати можливість розвиватись регіонам.

– Це партія, яка хоче «зшити» країну абсолютно від Заходу до Сходу і від Півдня до Півночі. Тому наше головне на сьогодні завдання – об’єднати всі політичні сили, підприємців, бізнес, тому що в основу нашої партії ми кладемо економічний патріотизм або, як прийнято його у нас називати, економічний націоналізм, – зазначає Іван Чайківський. – У пріоритетах загальнонаціонального розвитку я вбачаю розвиток економіки, вклад в наші ідеї, зокрема, освіту, і завершення децентралізації. Тоді будуть нормальні та зрозумілі правила.

Партія лише починає свою діяльність на теренах нашої області. Очолювати її буде Володимир Болєщук, а його заступником буде Андрій Цибульський. Голова політичної сили зазначив, що у час кризи, тільки справжні господарі зможуть вивести країну із економічної ями та забезпечити їй перспективне майбутнє.

– Ми всі з вами живемо в часи змін. Не знаємо, яка буде Україна, яке її майбутнє, якою буде Тернопільщина через 5, 10, 15 років. Але все в наших руках. Впевнений в тому, що кожен, хто сьогодні відчуває себе господарем на своїй землі, хоче українську владу і щоби на ключових посадах у цій владі були господарі, –сказав Володимир Болєщук.

Заступник голови обласного осередку партії «За майбутнє» Андрій Цибульський закликав однодумців долучатись до їхніх програмних засад та покроково творити кращу державу.

– Я дуже радий, шо у Верховній Раді знайшлись депутати-господарники, які об’єднались заради спільного майбутнього. Добре, що ми тут також змогли об’єднатись. Я сподіваюсь, що у нас все вийде. В партіях найголовніше – це люди. Я сподіваюсь, що зможу закликати прихильників українського об’єднання патріотів «Укроп», залучити до роботи в новій політичній силі, оскільки це є нова історія. Я вважаю, що це буде доцільно, коли всі наші прихильники на Тернопільщині також допомагатимуть нам у побудові нової політичної структури, – сказав Андрій Цибульський.

Як повідомили представники партії «За майбутнє», на цьогорічних місцевих виборах вони боротимуться за голоси тернополян. Вже зараз депутати-мажоритарники представляють в парламенті інтереси понад 4,5 млн українців.