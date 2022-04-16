В одному з парків Тернополя висадили кавове дерево. ФОТО

На території Тернопільської міської територіальної громади розпочався двомісячник благоустрою, в рамках якого, окрім прибирання придорожніх зелених смуг та паркових зон, проводиться озеленення відпочинкових і прибудинкових територій.

Як розповідають у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», цьогоріч багато сухих та аварійних дерев було зрізано на території «Парку Здоров’я», тож з метою омолодження відпочинкового простору тут з’явилися нові зелені насадження.

Зокрема, було висаджено 25 саджанців кентукського кавового дерева («бундук дводомний») та платану.

Це вже другий етап висадки молодих дерев у паркових зонах міста – 15 дерев породи «сумах» (оцтове дерево) висаджено на території парку імені Т.Шевченка 14 квітня.

Окрім того, відповідно до основного стратегічного документа у сфері зеленої розбудови громади – Концепції комплексного озеленення, під час двомісячника благоустрою силами управителів багатоквартирних будинків заплановано висадити близько 70 одиниць зелених насаджень. Серед видів посадкового матеріалу – ялини, сосни, туї, липи, клени, берези, павловнії. 25 ялин, серед іншого, будуть висаджені на вул. Фабричній.

Одночасно, на території населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади заплановано висадження понад 130 дерев (сосни, туї, ялини) та близько 20 кущів спіреї.