В парку «Загребелля» капітально відремонтують дитячий та спортивний майданчики.

Також влаштують зовнішнє освітлення дороги від готелю «Галичина» в напрямку мікрорайону Кутківці. Зробить це за власні кошти одне з будівельних підприємств Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 13 липня.

– Одне з приватних підприємств звернулось до міської ради з пропозицією за власні кошти відремонтувати дитячий та спортивний майданчик в парку «Загребелля» та влаштувати зовнішнє освітлення дороги від готелю «Галичина» в напрямку мікрорайону Кутківці, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Для того, щоб підприємство могло це зробити маємо рішенням виконкому дозволити заходи з благоустрію території міста.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має укласти з інвестором договір на виконання робіт з капітального ремонту. В управлінні зауважують, що неподалік закладу «Riverside» вже давно були розміщені дитячі та спортивні елементи, які потребують реконструкції.