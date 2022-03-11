В Луцьку та Івано-Франківську пролунали вибухи: ворог атакував аеропорти

Під час бомбардування у Луцьку постраждалих та загиблих немає.

Про це повідомив у своєму Telegram голова Волинської ОДА (ОВА) Юрій Погуляйко.

“Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає”, – повідомив голова Волинської ОДА (ОВА).

Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

Через вибухи у місті тимчасово було припинено роботу двох котелень.

Вибухи в районі аеропорту пролунали сьогодні вранці і у Івано-Франківську. Про це повідомив мер міста Руслан Марцинків.

“На жаль, система тривоги ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання: не поширюйте відео з вибухами, фото. Будьмо максимально уважні. Ми дещо розслабились, і ворог завдає удару. Жителям мікрорайону Опришівців, Крихівців та іншим — за можливості покинути район аеропорту. Зараз максимально обережно! Хто може – перейдіть в укриття, хто може – відійдіть від вікон. Будемо розбиратися. Працюють надзвичайники, працюють інші служби”, – наголосив мер.

Водночас радник очільника МВС Антон Геращенко опублікував відео з Франківська та написав, що повідомляють про три вибухи.