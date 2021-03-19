В лютому тернополяни накупили нових автівок на два мільйони доларів

Минулого місяця в Тернополі та області зареєстрували 70 нових авто. Сума покупок становила 2,1 млн доларів.

Найпопулярнішим брендом був Renault – 14 таких нових автомобілів отримали реєстрацію у лютому. Крім них попитом користувались Toyota, Skoda, Volkswagen і Suzuki, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Серед моделей найчастіше купували кросовери Renault Duster. Ця модель покрила 13% від кількості усіх проданих автомобілів у лютому. Також серед жителів регіону були популярними Toyota RAV4 і Volkswagen Touareg.

Понад 80% зареєстрованих автомобілів були кросоверами. Дизельними силовими агрегатами були обладнані 34% зареєстрованих авто, а середній об’єм двигуна становив 2 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали долю ринку 67%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у лютому, склала 30 тис. доларів.

Загалом минулого місяця в Україні зареєстрували 6 300 нових авто. Сума покупок становила 200 млн доларів. Найпопулярнішою маркою була Toyota. Понад 850 таких нових автомобілів отримали реєстрацію минулого місяця. Найдорожчими автомобілями минулого місяця стали Aston Martin DB11 і DBX, Bentley Flying Spur, вартість кожної становить майже по 300 тис. доларів. Також у лютому зареєстрували по два BMW 8-Series і Porsche 911 (145 і 195 тис. доларів відповідно). Нагадаємо, згідно з результатами продажів 2020 року, в Тернополі та області реалізували 1 000 нових автомобілів на загальну суму понад 28 млн доларів. Тоді бестселером також був кросовер Renault Duster.