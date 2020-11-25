Безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію та гепатит влаштували сьогодні у Тернополі. Перевірилися понад дві сотні жителів обласного центру. ВІЛ не підтвердився в жодної людини, а от гепатит С виявили у двох тернополян.

Акцію у Тернополі влаштували у рамках Європейського тижня тестування. Таким чином медики намагаються привернути увагу жителів краю до проблеми поширення цих інфекцій.

У світі кожна друга людина з ВІЛ не знає про свій статус, – зазначила заступниця генерального директора КНП “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Марія Павельєва. Для ефективного лікування важливою є вчасна діагностика хвороби.

«Лише за дві години акції ми обстежили близько ста тернополян. Серед яких, гепатит С виявлено у двох осіб і один тест показав сумнівний результат. На щастя, ВІЛ статус не підтвердився у жодного із протестованих. На ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів. Що раніше людина дізнається про ВІЛ, то швидше розпочне лікування. Дізнатися про ВІЛ-позитивний статус більше не означає вирок. ВІЛ-позитивні українці можуть отримувати лікування безоплатно, мати здорових дітей та жити довгим життям. У випадку з вірусними гепатитами раннє виявлення також дуже важливе. Гепатити рідко мають гостру форму та перетікають безсимптомно».

За інформацією обласного центру здоров’я, нині 1 мільйон українців не знають, що мають гепатит С, а близько 500 тисяч не здогадується про вірус гепатиту В у своєму організмі.