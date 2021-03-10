З переломом ліктьового суглобу до до приймального відділення Збаразької лікарні звернувся житель Києва.
Тілесні ушкодження чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Про аварію з травмованими поблизу села Колодно Збаразької територіальної громади у відділення поліції №4 Збаража повідомив черговий лікар.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля SEAT Cordoba не дотримався дистанції та зіткнувся з Ford Transit.
Аварія трапилася в той момент, коли кермувальник бусу повертав ліворуч, увімкнувши сигнал повороту.
В результаті удару травми отримав водій-порушник. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.
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