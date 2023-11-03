Сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, посилаючись на інформацію Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Він зазначив, що пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

“Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

Тримаємо ситуацію на контролі. Буду повідомляти вас”, – проінформував Володимир Труш.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області зафіксували спалах захворюваності на гепатит А. З 16 жовтня у краї за медичною допомогою звернулись 262 людини. Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, повідомило МОЗ. Наразі джерело спалаху не встановлено.

Випадки захворювання зафіксували і на сусідньому з Тернопільщиною Прикарпатті. Проте вони між собою не пов’язані, запевняють у міністерстві.

Загалом в Україні за 9 місяців 2023 року зареєстровано 314 випадків захворювання. У 2022 за весь рік було зареєстровано 281 випадок.

Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано помиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий.

Довідково

Гепатит А, або як його ще називають – хвороба Боткіна, це гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки. Інфекція передається фекально-оральним шляхом. Вона потрапляє в організм через їжу або воду, забруднену інфікованими випорожненнями, а також під час користування предметами побуту, забрудненими вірусом.

Як пояснив ВВС Україна лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, гепатит А в більшості випадків не становить небезпеки для хворого, одужання настає впродовж кількох місяців.

Інкубаційний період захворювання досить довгий, 2-6 тижнів, і цим пояснюється складність пошуку джерела. Людина може просто не пам’ятати, де вона могла заразитися. Лише після цього з’являються слабкість, діарея, може підійматися температура, зникає апетит. Серед симптомів також блювота, біль, важкість під правим ребром, де розташована печінка, а також потемніння сечі і сірий кал. Після цих проявів хвороби з’являється жовтяниця – жовтіє шкіра, склери очей. Найчастіше саме тоді люди звертаються до лікаря.

Як пояснює лікар Дубровський, жовтіє людина із-за масової загибелі клітин печінки – гепатоцитів.

“По-іншому боротись з цим вірусом наша імунна система не вміє – захисні клітини вбивають заражені гепатоцити разом із вірусом. Масове потрапляння продуктів розпаду, в тому числі білірубіну в кров, і пояснює причину появи жовтяниці. До речі, коли хвора на гепатит А людина жовтіє, клінічно їй стає краще. Вірус гине, людина одужує”, – каже він.

Лікарі радять звертатися за допомогою якнайшвидше, навіть за наявності одного з перелічених симптомів.

Перехворівши один раз, людина набуває імунітету проти гепатиту А на все життя. Також тривалий імунітет від інфекції забезпечує вакцинація.