Вже другий день у Тернополі іде сніг. Сьогодні через значну кількість опадів на багатьох вулицях утворилися довжелезні затори.

Зокрема, складна ситуація виникла на вулиці Гоголя, повідомляє видання 0352.ua. На цій ділянці дороги стояв увесь транспорт, адже маршрутки через лід під снігом не могли самі рушити. Перехожі та пасажири штовхали громадський транспорт.

В місті ще з ночі працює снігоочисна техніка, однак дуже швидко з’являється “свіжий” шар снігу і ожеледиця.

Більшість заторів у місті вдалося ліквідувати. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“У вечері та вночі у Тернопільській громаді були значні опади. Підрядні організації розчищали сніг, проте не всюди вдавалося очистити дороги одразу. На даний момент більшість заторів у Тернополі ліквідовано. Прошу вас бути обережними, бо ввечері очікуються знову опади у вигляді снігу, тому плануйте свій маршрут завчасно”, – закликав очільник міста.