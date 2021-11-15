Уроки англійської для дітей: чому старий підхід до навчання ніколи не працював

Розповідаємо, що не так з класичним підходом до проведення уроків англійської для дітей та чим відрізняється підхід до навчання, який використовується сучасними мовними курсами.

Уроки англійської для дітей: як зробити навчання цікавим

Те, що не викликає інтересу у дитини, викликає у неї огиду. Тому так важко змусити дітей відвідувати позакласні уроки та вивчати англійську мову чи інші шкільні предмети. Адже що в класі, що поза класом зазвичай уроки проводяться за старою та неефективною методикою та програмами. Чому вона є неефективною і які уроки англійської для дітей ефективні, пропонуємо дізнатися на прикладі школи мов Green Country, докладніше про яку тут https://greencountry.com.ua.

Що не так з класичними уроками англійської для дітей

Напружте пам’ять і спробуйте пригадати, як проходили ваші уроки в школі, у тому числі з англійської мови. Ймовірно, вони включали в себе відразу 3 наведені нижче пункти:

Страх перед учителем. Шкільні вчителі зазвичай виступають страшними дорослими тітками та дядьками, яких треба боятися. Відповідно, діти старанно сидять на уроці через страх покарання, а не через бажання отримати більше знань. Але слід розуміти, що страх – дуже сильна емоція, яка зупиняє розумову діяльність. Тому дітям складно запам’ятовувати матеріал під час уроків «грізних» вчителів. А ось на уроках у мовній школі Green Country все відбувається інакше – вчитель спочатку докладає зусиль, щоб потоваришувати з дітьми, а потім перейти до вивчення англійської мови. Наявність оцінювання. Страх одержати погану оцінку розвиває у дітей страх зробити помилку. З цієї причини на уроках англійської діти можуть мовчати, навіть коли здатні відповісти – аби не отримати докори та приниження за незнання. У мовних школах оцінювання не проводиться. Викладач дозволяє учням просто розважатись, використовуючи при цьому англійську мову. Відсутність мотивації та інтересу. Дитина не здатна зрозуміти, що їй потрібно зараз відмовитися від мультика, щоб через 20 років здобути хорошу посаду в міжнародній компанії. І хоча таку мотивацію продовжують використовувати вчителі у звичайних школах, вчителі мовних шкіл для дітей організовують уроки таким чином, щоб учні відчували користь та інтерес тут і зараз. А англійська мова запам’ятовується просто у процесі гри.

Докладніше про ідеальні сучасні уроки англійської для дітей, ми вже писали раніше. Зазначимо також, що проводити уроки можуть навіть онлайн. Дітям такий формат вивчення англійської мови підходить так само, як і дорослим.

Як зрозуміти, що мовна школа використовує сучасні методики навчання

Щоб переконатися, що конкретний курс англійської ідеально підійде вашим дітям, необхідно:

вивчити відгуки інших батьків, діти яких вже навчалися у цій конкретній школі;

зв’язатися з адміністратором та розпитати, як саме проводиться викладання англійської;

пройти пробний урок – часто він повністю безкоштовний, дозволяє познайомитися з викладачем.

Потім вже на загальних враженнях ви зможете зробити висновок, чи підійде цей курс англійської вашим дітям, чи ні.

Читайте також: Варіанти навчання у школі корпоративної англійської Yappi Corporate