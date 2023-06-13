Напевно кожен хоч раз чув мудрість «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Для сучасних людей це дуже актуально. Знаючи іноземну мову, можна впевненіше почувати себе під час подорожей, знайти кращі умови праці, розвиватися і отримувати високу заробітну плату. Наявність такої кількості переваг пояснює популярність курсів і шкіл з вивчення іноземних мов у Тернополі.

Огляд державних та приватних шкіл з поглибленим вивченням або навчанням на англійській мові в Тернополі

В Тернополі бажаючі вивчити англійську мову можуть обирати серед приватних і державних шкіл. Державні, як правило, пропонують поглиблене навчання англійської для учнів молодшої, середньої і старшої шкіл. Учнів готують до ЗНО, вони поглиблено вивчають граматику і мають набагато ширший словниковий запас, ніж ті, хто навчається в звичайній школі. Так, рекомендуємо звернути увагу на державні загальноосвітні школи №3 і №5. Передбачається безкоштовне навчання.

Також в місті працюють і приватні школи, які надають освітні послуги. Наприклад, школа Victoria School навчає дітей і дорослих, готує до ЗНО майбутніх абітурієнтів, проводить онлайн-заняття, групові і пробні заняття. Вартість навчання у приватних школах залежить від рівня володіння мовою і кількість уроків (на тиждень/місяць).

Топ-5 курсів (офлайн)

Деяким учням важливо спілкуватись з викладачем наживо, тому офлайн курси досі користуються популярністю. Розглянемо ті, що найбільше користуються попитом серед мешканців Тернополя.

English Club. Пропонують індивідуальні, корпоративні і групові заняття. Видають сертифікат по закінченню. Середня ціна індивідуального заняття – 240 гривень. Також навчають німецькій і іспанській мовам. Lingo Education. Мають філії у великих містах України. Пробне заняття проводять безкоштовно. Навчають студентів більше 7-ми років, видають сертифікати по закінченню. Особливість в тому, що бажаючий купує повний курс, тобто, оплачує певну кількість занять. Lazorko School. Працюють офлайн у Тернополі більше 8 років. Гарантують, що по закінченню учні досягнуть рівня С1. Навчають індивідуально або у невеликих групах (по 2-4 учні). Одне індивідуальне заняття коштує 300 гривень. Також надають безкоштовні посібники і інші матеріали для навчання. Dialog. Англомовний клуб, який орієнтований більше на розмовну англійську. Навчання відбувається в ігровій формі, у форматі бесід і дискусій, в яких присутні досвідчені викладачі. Також є можливість навчатись індивідуально за 1500 грн/8 занять. ХЕЛЕН ДОРОН. Відома мережа курсів, які є у великих містах України. Пропонують індивідуальні і групові заняття, готують до ЗНО, навчають дошкільнят. Вартість залежить від віку учня і кількості занять.

Огляд Buki

Якщо в пріоритеті вивчення англійської мови не в групі, а індивідуально з викладачем, ймовірно, буде краще знайти репетитора. В цьому допоможе платформа Buki, яка з’єднує викладача з людиною, яка бажає вивчити англійську. Так, зайшовши на платформу, ви маєте можливість обрати викладача по:

досвіду;

кваліфікації;

вартості;

тривалості занять;

варіанту проведення занять (офлайн/онлайн).

Висновки

Людина, яка бажає вивчити англійську мову, має безліч можливостей.