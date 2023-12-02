Підготовка до іспитів з англійської мови – це часто стресовий, але водночас дуже важливий захід, що вимагає старанності та наполегливості. Щоб зменшити стрес, а ефективність підготовки – збільшити, необхідно підібрати грамотну освітню стратегію. У цій статті ми розглянемо важливі секрети успішної підготовки до іспитів з англійської, які допоможуть вам не тільки підвищити ваш рівень знань, а й з упевненістю пройти тестування.

Індивідуальний план підготовки

Першим кроком до успішної підготовки до іспиту з англійської мови є розробка індивідуального плану роботи. Визначте вашу поточну навичку володіння мовою і встановіть мету, яку ви хочете досягти до потрібного часу. Врахуйте свої слабкі сторони, наприклад, якщо вам складно розуміти усне мовлення або писати есе. Навіть якщо вам не подобається цей компонент вивчення мови, необхідно приділити йому особливу увагу.

Вивчення формату та структури іспиту

Розуміння формату та структури іспиту є ключовим аспектом успішної підготовки. Навіть якщо ви ідеально знаєте предмет, формат проведення іспиту може вас дещо збентежити, особливо якщо ви не надто до нього готові. Вивчіть типи завдань, кількість запитань, тривалість іспиту та вимоги до кожної секції. Це допоможе вам ефективно розподілити час і ресурси, наприклад, починаючи зі складніших для вас завдань і переходячи до легших (або навпаки).

Систематичне повторення граматики та лексики

Граматика та лексика – це основа мови. Багато людей перед іспитом приділяють більше часу спеціалізованим завданням, нехтуючи основами на кшталт читання, говоріння або сприйняття тексту на слух, через що згодом припускаються найпростіших, а тому грубих помилок. Тому неодмінно включіть у свій розклад вивчення граматики та лексики з використанням різноманітних підручників, письмо, усне читання, роботу з онлайн-додатками. Навіть якщо вам здається, що ви ідеально володієте базою, грамотно й гарно розмовляєте, все одно не зайвим буде освіжати знання раз на пару днів, особливо безпосередньо перед іспитом.

Використання освітніх ресурсів

Сьогодні існує безліч освітніх ресурсів, які можуть допомогти вам у підготовці до іспиту. Серед них є як безкоштовні або умовно безкоштовні курси, так і різноманітні платні онлайн-платформи, а також доступні для прослуховування подкасти. Також ви можете знайти корисні матеріали з тієї чи іншої теми в YouTube та на інших ресурсах, не кажучи вже про різноманітні онлайн-бібліотеки.

Серед популярних ресурсів для вивчення мови можна виділити:

Duolingo;

Memrise;

BBC Learning English;

Anki;

Quizlet;

Тандем;

HelloTalk;

HiNative.

Слід зазначити, що найкращу підготовку вам забезпечить вивчення спеціалізованої літератури, яку рідко можна знайти на загальноосвітніх ресурсах.

Радьтеся з іншими студентами з приводу того, де і які матеріали вони використовували під час підготовки, що їм сподобалося, а що – ні, щоб заощадити час на виборі якісних та актуальних освітніх ресурсів. В умовно вільний час (наприклад, під час прогулянки чи поїздки в громадському транспорті) ви можете прослуховувати різні подкасти.

Практичні тести

Практика відіграє важливу роль у підготовці до іспитів. Регулярно проходьте тести, а також симулюйте умови іспиту, щоб звикнути до тиску та знизити гостроту сприйняття стресової ситуації. Аналізуйте свої помилки та працюйте над поліпшенням і без того сильних навичок. Поступово збільшуйте рівень складності тестів, щоб бути готовими до будь-яких викликів, з якими можете зіткнутися на іспиті.

Успішне складання іспитів з англійської мови – це можливість розширити свої горизонти та відкрити нові перспективи. Вам знадобиться чіткий план, старанність, наполегливість і багато часу, але в підсумку ви набудете впевненості, отримаєте потрібні знання і легко впораєтеся із завданням. Дотримуючись наших порад, ви будете готові до іспиту набагато краще. Уперед, до своєї мети!