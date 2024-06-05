Мережа освітньо-культурних та волонтерських просторів Гончаренко центр запускає безкоштовний онлайн-курс англійської мови для ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни. Для них розробили спеціалізовану програму, яка поєднуватиме вивчення англійської, допомогу з реабілітацією та підготовку до подальшого працевлаштування.

За словами організаторів, інклюзивний курс з вивчення англійської запустили для того, аби допомогти ветеранам та ветеранкам повноцінно інтегруватися у ринок праці.

«Наразі в Україні гостро стоїть питання працевлаштування ветеранів та захисників, які отримали інвалідність внаслідок війни. Часто їм складно знайти роботу, особливо у разі паралельного проходження реабілітації. Аби підготувати ветеранів до потреб ринку праці та допомогти їм у реінтеграції, ми запустили інклюзивний онлайн-курс з вивчення англійської. Програма повністю адаптована під рівень володіння мовою та спеціальні потреби ветеранів. А онлайн-навчання дасть змогу долучитися до занять тим, хто отримав поранення та перебуває на реабілітації», — зазначила директорка Гончаренко центру Онлайн Вікторія Захарова.

Навчання відбуватиметься за спеціалізованою програмою, яка готуватиме ветеранів до подальшого працевлаштування. По завершенню учасники отримають рівень знань upper-intermediate та навички написання резюме та проходження інтерв’ю. Це допоможе їм краще відповідати вимогам цивільного ринку праці.

Організатори додають: Гончаренко центр вже має досвід навчання військовослужбовців: пілотні заняття англійської для ЗСУ успішно протестували на початку 2023 року, а згодом запустили безоплатний курс для захисників та захисниць.

«Наразі більше 2000 військовослужбовців покращують свою англійську на наших курсах. Ми навчаємо їх спеціалізованої англійської для комунікації із закордонними інструкторами та побратимами з Інтернаціонального легіону. Бували випадки, коли на наші заняття підключаються навіть з окопів», – діляться у команді Гончаренко центрів.

Усі заняття повністю безкоштовні, а кожна зустріч охоплюватиме нову тему. Завдяки цьому приєднатися до навчання можна на будь-якому етапі, а всі навчальні матеріали дублюватимуться в чаті групи. Аби долучитися до навчання, ветеранам та ветеранкам достатньо заповнити гугл-форму за цим посиланням.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.