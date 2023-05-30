Знання англійської мови є надзвичайно важливим для побудови успішної кар’єри та комфортного життя у глобалізованому світі. Вже давно не дивина, що для просування у міжнародній компанії або виходу з власним бізнесом на закордонний ринок потрібне впевнене володіння англійською.

Найцікавіше, що у цьому контексті йдеться уже навіть не про General English, а про Business English. Бізнес-англійська — це ведення робочого листування, переговорів та співбесід, спілкування у телефонному режимі, підготовки презентацій та проведення публічних виступів. Усе це передбачає знання відповідної лексики, стилю подачі інформації та тону комунікації.

Навіть якщо ви перебуваєте на високій сходинці володіння англійською мовою, то не завжди зможете похизуватися вправним використанням Business English. На щастя, існують спеціальні навчальні програми та ресурси, за допомогою яких можна вивчити необхідне. Тож разом розглянемо ресурси для вивчення Business English.

Coursera

Популярна онлайн-платформа, на якій можна знайти безплатні та платні курси з ділової англійської мови. Вони допоможуть збагатити словниковий запас, покращити навичку читання, а також розуміння тону, стилю та знання методів офіційного спілкування.

Prometheus

На українській платформі онлайн-освіти зібрано курси англійської онлайн на різноманітні теми, зокрема й для вивчення бізнес-англійської. Вони націлені на те, щоб допомогти всім охочим вивчити ділову лексику та деякі елементи граматики. Під час навчання студенти пробуватимуть використовувати ці знання на практиці у робочих ситуаціях.

Business English Pod

Сайт з безліччю аудіо- та відеоматеріалів, призначених для підвищення рівня знань бізнес-англійської. Уроки охоплюють основну ділову лексику для зустрічей, презентацій, телефонних розмов, переговорів та спілкування з колегами. Ресурс платний, але є можливість скористатися пробною версією, щоб зорієнтуватися у матеріалі.

Крім перегляду матеріалів на сайті, можна завантажити мобільну програму й навчатися з телефону. Кожен аудіоурок передбачає реальні розмови, з яких ви можете дізнатися велику кількість виразів та вдосконалити навичку аудіювання. Записи мають повні стенограми, що дозволяє переконатися у правильності розуміння почутого.

BBC Learning English

Цей ресурс від BBC містить багато матеріалів для вивчення англійської мови, включно з розділами, призначеними для покращення рівня ділової англійської. Зокрема на сайті є мультсеріал, присвячений спілкуванню англійською в офісі. У роликах на вас чекають цікаві персонажі та доброзичливий оповідач. Серіал допоможе покращити свою англійську та підготуватися до роботи у колективі.

Esl.about.com

Сайт містить велику кількість статей, присвячених вивченню ділової англійської мови. Тут зібрані поради та приклади для написання офіційних листів, рекомендації, як оформити резюме та підготуватися до міжнародних тестів. Також за бажанням можна перевірити власні знання, виконавши спеціальні вправи.

British Council

На сайті ви знайдете багато матеріалів, що допоможуть підготуватися до співбесіди, писати структуровані електронні листи та покращувати знання ділової лексики. Можна дивитися відео, слухати подкасти та читати статті, а після виконувати спеціальні завдання, які допоможуть зрозуміти тему та практикувати отримані знання.

BusinessEnglishSite

Контент цього ресурсу був створений людьми з багаторічним корпоративним досвідом, які використовують ділову англійську на щоденній основі, тож ви маєте змогу ознайомитися з реальними словами, ідіомами та жаргоном, який побутує у цій сфері. На сайті є вправи, що дозволяють студентам відточити свої знання граматики та лексики.

TED Talks

Якщо ви любите цікаві історії, то вам сподобається вдосконалювати свою ділову англійську за допомогою TED Talks. Ви зможете послухати непересічних оповідачів з усього світу. Велика різноманітність тем та спікерів означає, що ви постійно чутимете цікаву лексику, вирази та акценти. Тож за допомогою цього ресурсу ви покращите навички розуміння мови на слух, збагатите словниковий запас і неодмінно надихнетеся на нові звершення.

Поради для ефективного навчання

Перед тим як приступити до самостійного вивчення бізнес-англійської, радимо скористатися певними підказками, що зроблять цей процес ефективнішим та допоможуть зберегти мотивацію.

Встановіть мету: чому вам потрібні знання бізнес-англійської та як вони допоможуть вам у роботі. Створіть план навчання, встановіть реалістичні цілі та окресліть терміни. Так вам буде легше відстежувати прогрес та коригувати програму. Виділіть час на прокачування різних навичок (аудіювання, читання, говоріння та письмо) для їхнього гармонійного розвитку. Для цього знайдіть підхожі ресурси, котрі будуть вам до вподоби. Використовуйте різні джерела для навчання: класичні підручники, відеоуроки, аудіокниги та подкасти, читайте бізнес-літературу й журнали. Намагайтеся використовувати нові слова та фрази у своєму мовленні. Записуйте себе, спілкуючись англійською мовою, та слухайте записи, аналізуючи помилки. Пишіть електронні листи, перевіряйте їх за допомогою спеціальних ресурсів або показуйте тим, хто володіє мовою краще. Спілкуйтеся з носіями або іншими людьми, які вивчають бізнес-англійську, щоб покращити свій speaking. Практикуйте англійську регулярно, щоб не забувати вивчене. Навіть 15 хвилин навчання на день допоможуть вам досягнути бажаного результату.

З впевненим володінням бізнес-англійської можна розширити свої кар’єрні можливості, вести ефективну комунікацію з закордонними партнерами та представляти свій бізнес на міжнародному рівні. Тож не гайте часу — почніть свій шлях до успіху вже сьогодні.