Корпоративні курси Yappi Corporate – який курс англійської мови вибрати. Варіанти навчання у нашій школі: особливості та переваги. Тренінги з граматики, бізнесу та soft skills.

Корпоративні курси Yappi Corporate: варіанти навчання

Велика різноманітність корпоративних курсів англійської дозволяє роботодавцям підібрати оптимальний варіант для навчання співробітників з урахуванням своїх цілей та можливостей. З іншого боку, великий вибір може поставити в глухий кут. Які курси підійдуть нашій компанії? Який формат краще вибрати? Які ще бонуси ми зможемо здобути? Школа Yappi Corporate пропонує індивідуальний підхід, що допомагає компаніям підібрати оптимальний варіант для навчання персоналу. З нашою допомогою студенти з будь-яким рівнем знання мови зможуть досягти поставленої мети у вивченні англійської.

В цій статті ми докладно розповідали про нашу школу корпоративного навчання англійської, її особливості та переваги, відповідали на поширені питання студентів. Сьогодні розповімо докладніше про кожен курс, щоб ви могли підібрати оптимальний варіант для співробітників своєї компанії.

Yappi Corporate: який курс обрати для працівників компанії

Наша школа англійської пропонує 4 варіанти навчання для студентів з будь-яким рівнем знання мови: базовий, поглиблений, інтенсивний та тренінги. Базовий та поглиблений курси – оптимальний варіант для співробітників компанії, яким необхідно покращити загальні та професійні знання англійської. Базовий семестр триває 4 місяці, поглиблений – 6 місяців. Крім того, в поглиблену програму включено 4 безкоштовні тренінги за семестр, за допомогою яких співробітники зможуть підтягнути теми за напрямами: бізнес, навички та граматика. При необхідності ми організуємо індивідуальні курси з носієм мови.

Інтенсивна програма допоможе співробітникам швидко покращити профільні знання мови, підготуватися до складання міжнародного іспиту, відрядження, важливих переговорів, презентацій та іншого. Цілий рівень англійської учні зможуть пройти за 2,5 місяці. Крім того, ми пропонуємо компаніям послугу з організації тренінгів за напрямами: Business, Skills і Grammar. Вони допоможуть прокачати конкретні навички, швидко покращити англійську для певних цілей. Послуга передбачає мінімальне замовлення із 4 тренінгів, дає можливість зібрати курс, виходячи з потреби групи. Тренінги Yappi Corporate можуть стати альтернативою прискореним програмам. Для кожної компанії ми пропонуємо індивідуальний підхід з урахуванням її потреб та можливостей, тому перед початком семестру ми проведемо тестування співробітників, щоб поділити їх на групи та скласти ефективну програму навчання. Графік підбирається індивідуально під групу, навчальні матеріали ми доставимо до вашого офісу. Ми призначимо особистих методиста та акаунт менеджера, надамо звіт про успішність та відвідуваність співробітників. Кожен студент отримає доступ до CRM системи, за допомогою якої зможе контролювати процес вивчення англійської мови. Крім того, зможе відвідувати безкоштовні розмовні клуби та щотижневі навчальні вебінари.