Український прапор над звільненим Лиманом підняв боєць з Тернопільщини. ФОТО

Лиман знову під українським прапором!

Синьо-жовтий стяг встановив Віталій Корчинський з Чорткова, боєць ЗСУ. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Як повідомляє BBC-Україна, речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ – вже у Лимані.

“Ми вже у Лимані, але точаться бої. Деталі будуть згодом”, – повідомив Череватий у телемарафоні

Він підтвердив справжність відео і фото з українськими військовими і прапором біля стели Лиман.

Інформацію про здачу в полон деяких росіян він також підтвердив, а про прихід підмоги РФ та запит за “зелений коридор” – поки що ні.

Про те, що війська Росії біля Лимана оточені, а близько 5 тисяч росіян – у “котлі”, пан Череватий заявив зранку 1 жовтня.

“Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені”, – повідомив Череватий.

За його словами, в оточення могли потрапити близько 5 тисяч російських військових, які намагаються прорватися, але ЗСУ роблять ці спроби невдалими.

З Лимана почали з’являтися фото та відео з українськими військовими.

“Зведений загін спецпризначення “Захід”, Національна поліція України вже там, де треба”, – написав у фейсбуку колишній радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

Серед росіян є багато вбитих і поранених, вони здаються у полон, твердить пан Череватий.

Речник східного угруповання наголосив на важливості Лимана. Це крок до звільнення Донбасу і можливість піти далі на Кремінну та Сєвєродонецьк у Луганській області.

“Психологічно дуже важливо. Як сказав президент, українські збройні сили починають диктувати свою волю, а не тільки відбиватися. Починають переломлювати хід бойових дій”, – зазначив Череватий.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російським військовим, оточеним у Лимані, залишається одне з трьох: або спробувати прорватися, або здатися, або “всім там загинути”.

За його інформацією, російське командування не дозволило своїм військам вийти з Лимана.

Своєю чергою, російська сторона заявила про вихід своїх військ з Лимана.

Як заявили у міноборони РФ, через загрозу оточення “союзні війська” відведені з Лимана на вигідніші рубежі.

Що це за рубежі – у російському відомстві не уточнили.

Раніше Росія стверджувала, що підтягує до Лимана підкріплення, щоб не допустити повного оточення. Проте деякі військові блогери критикують Москву за те, що вона так і не вивчила уроків під Харковом.

Також вказують на те, що підкріплення – це частково нещодавно мобілізовані солдати, які навряд чи мають бойовий досвід. Інші вказують на те, що замість реальної допомоги своїм військам у Лимані російське командування вважає за краще обстрілювати ракетами Миколаївську область.

30 вересня президент Зеленський заявив, що українські війська мають суттєві результати на сході України, зокрема, у Лимані Донецької області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив дані про оточення окупаційних військ поблизу Лимана.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська у найближчі три доби можуть взяти Лиман.