Угорці та словаки Закарпаття виступили за приєднання України до ЄС. Чому мовчать національні спільноти Тернопільщини?

Лідери угорських та словацьких громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Текст звернення угорської громади, а також фотокопія листа є у розпорядженні “Європейської правди“.

“Ми, представники угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємося до Вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року”, – йдеться у зверненні.

Лідери угорських громад наголошують, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

“Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою”, – заявили вони.

“Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку”, – наголошують лідери угорських громад.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова “Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді” Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Це лідери всіх ключових об’єднань угорців, крім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття). Нагадаємо, що лідер КМКС Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, в Україні проти нього проведена кримінальна справа. КМКС за чинного керівництва вважають підконтрольною Орбану.

Зазначимо, що “почесним консулом Угорщини в Тернополі та Тернопільській області” є Тетяна Чубак. Вона – дружина власника ТРЦ “Подоляни” Василя Чубака, президентка благодійного фонду “Подоляни”. У 2021 році Тетяна Чубак перемогла у Національному параді успіху і краси “Mrs. Ukraine World 2021”.

Що зробила “почесний консул Угорщини” для того, аби змінити позицію угорської влади стосовно України, наразі невідомо. Як можна довідатися з офіційної сторінки Почесного Консульства Угорщини у м. Тернопіль у Фейсбуці, п’ять днів тому Тетяна Чубак відвідала Посольство Угорщини у Києві, де “привітала Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні п. Антала Хеізера з Днем народження і з прийдешніми Новорічними Різдвяними святами”. Сподіваємося, після цього візиту представники Угорщини підтримають рух України до ЄС на саміті 14-15 грудня – чекати залишилося недовго.

“Україна заслуговує на підтримку”

Із подібною до угорців заявою виступила спілка словаків Закарпаття. Українські словаки закликають президента Євроради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на майбутньому саміті ЄС підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як повідомляє “Європейська правда“, текст листа від імені Товариства словацької інтелігенції Закарпаття опублікував її очільник Ернест Горват.

“Ми, представники словацької національної спільноти Закарпаття, звертаємося до вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року”, – йдеться у листі.

У тексті зазначають, що Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо прав нацменшин, та що законопроєкт, щойно схвалений Радою, максимально відображає інтереси національних меншин.

“Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку”, – додають у листі.