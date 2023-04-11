У Словаччині навчаються не лише студенти з України, а й школярі. Завдяки великій схожості мов, багато батьків відправляють своїх дітей на навчання до шкіл та гімназій, щоб після них вступити до університетів Словаччини та Чехії. Це пов’язано з тим, що підготовка у словацьких школах дуже відрізняється від українських. Головна різниця полягає в тому, що в європейських країнах середня освіта більше не загальноосвітня, як прийнято у нас, а вже спеціалізована під той чи інший напрямок. При цьому, поділ відбувається не просто на технічний, гуманітарний і творчий напрямки, а ще й кожен з цих напрямів має свої, дрібніші поділки.

Школи і гімназії Словаччини

В освітню систему Словаччини вкладають багато уваги та фінансів. Саме тому на території країни чимало як державних, так і приватних навчальних закладів для здобуття середньої освіти. І якщо університети краще обирати державні, то школи Словаччини можна вибрати і приватні, тому що там менша кількість людей у ​​класі, школярам приділяється більше уваги, а навчання різноманітніше. Щоб вступити до одного з таких закладів, необхідно: визначитися з тим, яка гімназія більше підходить школяреві; який напрямок надалі більше цікавить; скласти вступні іспити. З першими двома пунктами може допомогти програма “Free Student”, яка спеціалізується на допомозі в вступи до університетів та шкіл Словаччини.

У чому полягає особливість середньої освіти? Як уже було сказано вище, у школах та гімназіях йде вузькопрофільна освіта останні чотири роки навчання. Напрями можуть бути зовсім різними – це і туризм, і графіка, і IT-сфера, і візаж, і підприємницька діяльність. Тобто, учні обирають напрямок, який їм подобається і акцент у навчанні відбувається саме на нього. Плюс до цього, учні проходять практику, де здобувають навички своєї майбутньої спеціалізації.

Як приклад такого закладу, можна розглянути приватну школу “ELBA”, що у місті Прешов, яке розташоване неподалік українського кордону. У ній навчаються як словаки так і українці. Школярі живуть у гуртожитку з усіма необхідними умовами, відвідують заняття з понеділка по п’ятницю, навчальний процес у цій школі цікавий і повноцінний. Також щороку учням організовують поїздки на гірськолижні курорти Словаччини та по іншим туристичним місцям.

Можливості після закінчення словацької школи

Словацькі школи та гімназії – не лише гарна освіта з ухилом на майбутню спеціалізацію. За час навчання учні з України чудово вивчають словацьку, що дозволяє вільно говорити та писати. Крім того, вони складають maturitu – випускні іспити місцевого зразка, що позбавляє необхідності робити нострифікацію документів про закінчення повної середньої освіти.

І, звичайно, завдяки закінченню будь-якої словацької школи вже не потрібна додаткова підготовка до вступу у Словаччину чи Чехію. У зв’язку з тим, що школярі протягом чотирьох років уже навчалися за своїм майбутнім профілем, вони мають переваги для вступу до кращих університетів навіть із вступними іспитами, оскільки рівень підготовки вже досить високий.

Незважаючи на те, що для вступу до багатьох університетів Словаччини складати іспити не потрібно, для більшості творчих спеціальностей, а також до Університету Коменського в Братиславі, вступні випробування є. Тому якщо школяр з України мріє стати журналістом, дизайнером, висококваліфікованим фахівцем IT-сфери тощо, то вступ спочатку до словацької середньої школи чи гімназії стане найкращим варіантом.

Спрощена адаптація

Якщо школярі з України вступають до шкіл та гімназій Словаччини, то період адаптації проходить легше і швидше. Це пов’язано з тим, що по суті вони переходять зі школи до школи, де хоч і підхід до освіти і інший, але це не така суттєва різниця, як між школою та університетом. Плюс до всього, нова мова засвоюється набагато краще завдяки урокам словацької та спілкуванню з місцевими однокласниками. За період навчання в школі, школярі стають набагато самостійними в побутовій сфері, вчаться жити окремо і справлятися з усіма питаннями.