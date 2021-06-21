Учень з Бережан отримав 200 балів на ЗНО з англійської

Випускник Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого Олександр Галещук отримав 200 балів на ЗНО з англійської мови.

Про це повідомляють у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників м. Бережани.

“Вітаємо випускника Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого Олександра Галещука, який отримав 200 балів на ЗНО з англійської мови, та його вчительку Оксану Володимирівну Галещук. Нехай ця перемога буде тільки однією із сходинок на шляху до здійснення мрії”, – ідеться у повідомленні.