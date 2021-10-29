У вихідні в Тернополі посилять контроль за карантином

Контроль за додержанням правил карантину посилять вихідними у Тернополі.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. Поліціянти відстежуватимуть масковий режим, наявність сертифікатів вакцинації у відповідних категорій громадян, інші санітарно-епідемічні правила.

«Плануємо вихідними підсилити наряди поліції, які будуть відстежувати дотримання правил карантину. Плануємо залучити до цієї роботи епідеміологів. При вході до магазинів має бути інформаційна вивіска, де зазначається метраж, площа території, можлива кількість відвідувачів. Також ми закликаємо торгово-розважальні центри проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо вакцинації. Важливо з певною періодичністю озвучувати необхідність вакцинації населенню», – зазначив Сергій Осадца.

Нагадаємо, міський оперативний штаб боротьби з коронавірусом запровадив додаткові карантинні обмеження з 1 листопада. Зокрема, на території Тернопільської громади заборонені масові заходи.