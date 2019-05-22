Авіабомбу часів Другої світової війни виявили у центрі Тернополя.

Про це повідомила речник ДСНС області Ірина Крупа. Історичний боєприпаси знайшли на будівельному майданчику на вулиці Доли (колишній квітковий ринок).

Натрапили на авіабомбу будівельники під час робіт. Вони викликали рятувальників.

Наразі на місці знахідки працюють оперативники. Вони планують вивезти вибухонебезпечний предмет після детального обстеження, – повідомляють в управлінні ДСНС області.

«Повідомлення про знахідну до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло о 16:20. Піротехніки ДСНС, що прибули на виклик, ідентифікували предмет. Виявилося, що робітники під час копання котловану натрапили на фугасну авіабомбу радянського виробництва ФАБ-50, часів Другої світової війни. На місці події здійснено оперативні заходи, спрямовані на захист населення. Наразі призупинили всі види робіт, а місце знахідки огородили, його охороняють працівники поліції».

Оперативники продовжують роботу над знешкодженням бомби завтра. Вибухонебезпечний предмет планують вивезти за місто і знешкодити там.

Софія Романська