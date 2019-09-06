У неділю, 8 вересня, у Тернополі, відбудуться традиційні 25-ті велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка.

В рамках заходу буде проведена гонка “Критеріум” центральними вулицями міста: вулиця Замкова – майдан Перемоги – вулиця Листопадова – вулиця Замкова. У змаганнях візьмуть участь близько 200 учасників.

Як повідомили у патрульній поліції, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення змагань з 9 до 14 години буде тимчасово обмежено рух транспорту на таких ділянках дороги:

– перехрестя вулиць Соломії Крушельницької – вулиця Білецька ;

– вулиця М. Грушевського;

– вулиця Кардинала Йосипа Сліпого;

– вулиця Замкова.

Водіїв просять враховувати це при плануванні маршрутів.