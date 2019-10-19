Голова Тернопільської обласної ради підписав розпорядження про припинення трудового договору (контракту) з керівником Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайлом Джусом.

Про це повідомляють Тернополяни.

«Звільнити з 15 жовтня 2019 року Джуса Михайла Ярославовича з посади директора – головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України», – сказано в розпорядженні.

До призначення за результатами конкурсу кандидатури на вакантну посаду генерального директора Центру Михайло Джус виконуватиме обов’язки на посаді генерального директора (головного лікаря) цього комунального некомерційного підприємства Тернопільської обласної ради.