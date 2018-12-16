У Тернополі живе чоловік з дуже довгим іменем

16/12/2018 Розмір тексту:

Одна із послуг відділу реєстрації актів цивільного стану – зміна імені. Подавши заяву, людина може змінити, як ім’я, так і прізвище.

Найчастіше цією послугою користуються дівчата, коли виходять заміж, змінюючи дівоче прізвище на прізвище свого чоловіка. Та бувають й випадки коли люди просто вирішують змінити власне ім’я з тих чи інших особистих причин.

– Як і кожного року, у 2018 році були громадяни, які бажали змінити ім’я та прізвище, – каже Світлана Цимбаліста, начальник Тернопільського міськрайонного відділу ДРАЦС. – Та це не дуже поширена практика. Зазвичай, до зміни прізвища вдається дружина, яка при одружені не змінила прізвище, а через деякий час вирішила взяти прізвище чоловіка. Звичайно, є випадки коли це не пов’язано з одруженням: люди стають дорослішими, з’являється бажання змінити прізвище тому, що попереднє може не подобатися, можливо, вони хочуть самовиразитися через інше ім’я чи прізвище, і ми допомагаємо в цьому людям. Наприклад, був випадок коли чоловік з Тернополя змінив звичайне ім’я на те, яке складалося із 50 символів. На жаль, назвати його не можу, причин такої зміни він нам не пояснював, це його воля. Можу сказати тільки, що це збірне ім’я.

Ольга Трач