У зв’язку із настанням несприятливих погодніх умов для купання (зниження середньодобової температури повітря та води) з 15 вересня 2019 припиняється функціонування пляжу “Циганка” як місця масового відпочинку людей на водних об’єктах.

З цього моменту на “Циганці” забороняється купання, адже там не чергуватимуть рятувальники та будуть відсутні буйки, повідомляють у міській раді.

Також з 15 вересня припиняє роботу прокат катамаранів.

З метою збереження власного життя та здоров’я, тернополян просять дотримуватися правил поведінки на водних об’єктах.