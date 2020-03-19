Тернопільські автовокзали закрили на карантин.

Через загрозу поширення коронавірусу у регіоні повністю зупинили міжміське транспортне сполучення. Кошти за раніше придбані квитки обіцяють повернути у квітні після завершення карантинного періоду.

«Такого у Тернополі я ще не бачив. Центральний автовокзал практичного порожній. На платформах жодного автобуса. Пасажирів також немає», – зазначає тернополянин Тарас Паляниця.

Відтак чимало людей не могли добратися до своїх міст.

Зупинили міжміське сполучення учора з 12.00. Не працюватимуть автовокзали до 3 квітня. У разі продовження карантину, без сполучення Тернопіль залишатиметься і далі.

Як повідомила керівник відділу пасажирських перевезень “Тернопільавтотрансу” Ганна Юрковська, усі хто купив наперед квитки, зможуть повернути повну вартість. Втім, зробити це можливо після завершення карантину, оскільки наразі автовокзали не працюватимуть.

Софія Романська